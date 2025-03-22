Бывший чемпион мира Карл Фроч оценил шансы Джозефа Паркера в вероятном бою против Александра Усика. По мнению британца, у временного чемпиона мира WBO не сможет нанести дебютное поражение в профессиональной карьере непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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У Паркера немного шансов

Фроч вспомнил победы Усика над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Не думаю, что Паркер имеет большие шансы победить Усика. Посмотрите, что сделал Усик, этот парень дважды одолел таких боксеров, которые Джошуа и Фьюри. Но кто знает, что может произойти? Вдруг Усик мигом постареет, а Паркер на ходу. В таком случае нас ждет интересный бой. Так или иначе Джозеф заслужил свой шанс,

– заявил Фроч.

Напомним, что Паркер оригинальным видео обратился к Усику.

К слову. 22 февраля Паркер легко защитил пояс временного чемпиона, нокаутировав во втором раунде Мартина Баколе. Конголезский боксер в последний момент заменил больного Даниэля Дюбуа.

Как раз против Дюбуа Усик хочет подраться в следующем бою. Сообщалось, что Паркеру могут заплатить, чтобы он не препятствовал реваншу Усик – Дюбуа. Зато Джозеф сможет подраться с триумфатором реванша, на кону которого будет стоять "абсолют" хевивейта.

Также существует вариант, что команде украинского боксера нужно просто отправить официальное письмо в WBO, чтобы та отсрочила защиту титула для Александра.