Шакалова поділилась емоціями перед протистоянням із бразильською бійчинею. Катерина зізналась, чому могла завершити кар'єрою, пише 24 канал із посиланням на Sport.nv.ua.

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Які проблеми були у Шакалової

Українська бійчиня розповіла, що переживає перед кожним поєдинком. Проте постійно згадує, через що вона пройшла, аби опинитись там, де вона є. Завдяки цьому вона виходить на арену.

Катерина Шакалова розповіла про неприємний досвід роботи з психологом. Зі слів бійчині, фахівець намагався переконати її покину спорт, адже вона страждає через це та є нещасливою людиною.

Один раз я звернулася до психолога. Після цього вирішила, що більше ніколи. Можливо, той психолог був не дуже хороший, але після розмов із ним я почала думати, що спорт лише шкодить моєму життю. Що я була б щасливішою без нього. Після цього я вирішила: жодних психологів у моєму житті,

– розповіла Шакалова.

Нагадаємо, що Катерина Шакалова битиметься у півфіналі PFL 2025 World Tournament. Українська бійчиня зустрінеться проти американки Джени Бішоп.