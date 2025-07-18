Українська бійчиня ММА відверто висловилась про зміну громадянства
- Катерина Шакалова, українська бійчиня ММА розповіла, що отримувала пропозиції щодо зміни громадянства/
- В останньому бою Шакалова програла Джені Бішоп і наступний поєдинок проведе проти Джуліани Веласкес 15 серпня 2025 року.
Останнім часом Україна втрачає спортсменів, які могли б приносити медалі рідній країні на міжнародній арені. Останнім прикладом є Ілля Ковтун, який вирішив представляти Хорватію.
Катерина Шакалова відверто розповіла про зміну громадянства. Зокрема, українська бійчиня ММА зізналась, чи були у її сторону подібні пропозиції, адже спортсменка проживає у Німеччині, повідомляє 24 канал.
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Що відповіла Шакалова про зміну громадянства?
Катерина Шакалова розповіла, що мала пропозиції про зміну громадянства. Проте, зі слів бійчині, їй немає вигоди у цьому.
Спортсменка наголосила, що виступає в комерційній організації Professional Fighters League. Тому зміна громадянства немає сенсу, як це б могло бути в олімпійських видах спорту.
Якщо я хочу підтримати країну, як в останній раз я це робила, тому що живу в Німеччині, і я вдячна країні за допомогу, тому я можу вийти з прапором. Проте змінювати спортивне громадянство, я ніколи не хотіла і не хочу, мені це просто не треба,
– сказала Шакалова.
Нагадаємо, що Катерина Шакалова в останньому бою програла Джені Бішоп у півфіналі PFL 2025. Наступний поєдинок українська бійчиня проведе в андеркарді фіналу турніру 15 серпня 2025 року, де зустрінеться з Джуліаною Веласкес.
Раніше повідомляли, що Анастасію Голінко дискваліфікували за вживання допінгу у 2023 році. Українська бійчиня ММА залишилась без нагород, які здобула після того, як склала тест на заборонену речовину.