Не лише дружина чемпіона: ким працює Катерина Усик
- Катерина Усик керує компанією, що займається управлінням сімейними інвестиціями у сфері нерухомості.
- Компанія працює з об'єктами в Києві, які купуються, ремонтуються та здаються в оренду або продаються з вигодою.
Катерина – дружина українського боксера Олександра Усика. Окрім того, що вона підтримує чоловіка під час його поєдинків і дбає про родину, Катерина також має власну справу.
Чим саме вона займається та де працює, розповість 24 Канал.
Чим займається Катерина Усик?
Дружина відомого боксера, розвиває власний бізнес у сфері нерухомості. Вона керує компанією, що займається управлінням сімейними інвестиціями: об'єкти купуються, за потреби ремонтуються, після чого їх здають в оренду або продають із вигодою.
У розмові зі Славою Дьоміним Катерина підкреслила, що це не класичне рієлторське агентство. Йдеться про власні активи родини, які офіційно оформлені та передбачають сплату всіх податків. Компанія працює з нерухомістю в Києві, частина якої приносить дохід через оренду.
Вона також зазначила, що всі операції є прозорими: майно оформлене на компанію, а діяльність ведеться легально.
У нас є нерухомість, яку ми купуємо в Україні, в Києві. Це ризики авжеж. Є деякі об'єкти, які здаються в оренду. В мене є своя компанія, це все офіційно. Це не рієлторська компанія. Просто мої об'єкти, які я маю, ми їх зробили на компанію і сплачуємо все офіційно, податки в країну,
– прокоментувала Катерина.
Що Олександр Усик казав про дружину?
- Під час пресконференції 14 квітня, присвяченої майбутньому поєдинку з Ріко Верховеном, спортсмен розповів, що є для нього найціннішим у житті.
Усик зазначив, що, незважаючи на його пристрасть до боксу, головне місце в його житті займає сім'я. Він наголосив, що "більше за бокс любить свою дружину".
Боксер одружений із Катериною з 2009 року. Подружжя виховує чотирьох дітей: доньку Єлизавету, синів Кирила та Михайла, а також молодшу доньку Марію. Родина нерідко супроводжує спортсмена на тренуваннях і підтримує його під час підготовки до боїв.