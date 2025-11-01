Дружина Усика поділилася щемливими фото з чоловіком: як виглядає пара

Олександр Усик востаннє з'являвся в ринзі аж у липні 2025 року. Український боксер відпочиває після бою проти Даніеля Дюбуа та проводить час з родиною.

Катерина Усик поділилася чутливими світлинами зі своїм чоловіком та абсолютним чемпіоном світу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм дружини боксера.

Що опублікувала Катерина Усик?

Кохана українського боксера поділилася щемливим фото зі своїм чоловіком. На одній світлині Усик тепло обіймає свою дружину, а на іншій тримає її за руку

Кадри сповнені ніжності та кохання. Відзначимо, що фото сподобалися шанувальникам подружжя. Світлини, якими поділилася Катерина Усик набрали понад 15 тисяч лайків.

Раніше Сергій Лапін висловився про майбутнє Олександра Усика. За інформацією Pro Boxing Fans він хоче побачити бій між Фабіо Вордлі та Мозесом Ітаумою, а вже потім з переможцем битиметься український чемпіон.

"Це був би справді видовищний поєдинок і серйозне випробування для обох боксерів перед зустріччю з великим босом боксу", – сказав директор команди Усика.

Що відомо про Усика?