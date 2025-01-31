Дружина Усика вразила неймовірними світлинами із розкішної фотосесії
- Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, вразила підписників інстаграму новими фото з фотосесії.
- Підписники висловили захоплення, залишивши численні компліменти під знімками.
Дружина титулованого українського боксера Олександра Усика продовжує приголомшувати своїх підписників надзвичайно красивими фото. Катерина Усик взяла участь у новій фотосесії.
Кадрами із фотосесії Катерина Усик поділилась у своєму акаунті в інстаграмі. Підписники дружини боксера закидали її компліментами, повідомляє 24 Канал.
Варте уваги Зірковий боєць UFC сенсаційно кинув виклик Усику
Приголомшлива Катерина Усик
Перед своїми прихильниками кохана боксера постала у досить незвичному та навіть холодному образі.
Катерина не стала якось підписувати ці світлини, а просто позначила авторку цих неймовірних фото.
Красива фотосесія Катерини Усик / Фото з інстаграму дружини боксера
Реакція підписників:
- "Королева! І не соромлюсь казати це кожен раз";
- "Дуже красиво";
- "Вау";
- "Краса".
Нагадаємо, що Катерина завжди присутня на поєдинках свого зіркового чоловіка та займається благодійністю у рідній країні. У щасливому шлюбі пара виховує чотирьох дітей.