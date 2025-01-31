Дружина Усика вразила неймовірними світлинами із розкішної фотосесії

Дружина титулованого українського боксера Олександра Усика продовжує приголомшувати своїх підписників надзвичайно красивими фото. Катерина Усик взяла участь у новій фотосесії.

Кадрами із фотосесії Катерина Усик поділилась у своєму акаунті в інстаграмі. Підписники дружини боксера закидали її компліментами, повідомляє 24 Канал.

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Приголомшлива Катерина Усик

Перед своїми прихильниками кохана боксера постала у досить незвичному та навіть холодному образі.

Катерина не стала якось підписувати ці світлини, а просто позначила авторку цих неймовірних фото.

Красива фотосесія Катерини Усик / Фото з інстаграму дружини боксера

Реакція підписників:

"Королева! І не соромлюсь казати це кожен раз";

"Дуже красиво";

"Вау";

"Краса".

Нагадаємо, що Катерина завжди присутня на поєдинках свого зіркового чоловіка та займається благодійністю у рідній країні. У щасливому шлюбі пара виховує чотирьох дітей.