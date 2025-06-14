Кохана українського боксера на власній сторінці в інстаграмі опублікувала відверті світлини з нової фотосесії. Чарівна обраниця чемпіона розірвала соціальні мережі, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Катерина Усик

Катерина Усик взяла участь в ефектній фотосесії. Неймовірна дружина Олександра Усика привернула увагу публіки розкішним виглядом.

Для свого гарячого образу кохана українського чемпіона обрала стильну чорну сукню з відкритим верхом та глибоким декольте. Дівчина також доповнила образ високими підборами.

Катерина Усик поділилась відвертими світлинами / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Катерина Усик поділилась розкішними фото у чорно-білих тонах з ефектної фотосесії.