Тоді як його дружина Катерина Усик продовжує тішити шанувальників. Кохана українського чемпіона в інстаграмі поділилась ефектними світлинами, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Катерина Усик

Катерина Усик взяла участь у новій фотосесії. Дружина Олександра Усик радо поділилась світлинами зі своїми шанувальниками.

Кохана українського чемпіона опублікувала фото у чорно-білих тонах. Для свого образу Катерина обрала стильну чорну сукню та підбори, а також використала пояс з масивною бляхою.

Катерина Усик опублікувала ефектні світлини / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата поєдинку 19 липня 2025 року.