Тогда как его жена Екатерина Усик продолжает радовать поклонников. Возлюбленная украинского чемпиона в инстаграме поделилась эффектными фотографиями, сообщает 24 канал.

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Роскошная Екатерина Усик

Екатерина Усик приняла участие в новой фотосессии. Жена Александра Усик радостно поделилась фотографиями со своими поклонниками.

Возлюбленная украинского чемпиона опубликовала фото в черно-белых тонах. Для своего образа Екатерина выбрала стильное черное платье и каблуки, а также использовала пояс с массивной бляхой.

Екатерина Усик опубликовала эффектные фотографии / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата поединка 19 июля 2025 года.