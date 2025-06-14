Катерина Усик вщент розірвала соціальні мережі відвертою фотосесією: гарячі фото
- Катерина Усик опублікувала відверті фото з нової фотосесії на своїй сторінці в інстаграмі.
- Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі".
Катерина Усик активно веде соціальні мережі. Дружина Олександра Усика знову потішила шанувальників гарячим контентом.
Кохана українського боксера на власній сторінці в інстаграмі опублікувала відверті світлини з нової фотосесії. Чарівна обраниця чемпіона розірвала соціальні мережі, повідомляє 24 канал.
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Неймовірна Катерина Усик
Катерина Усик взяла участь в ефектній фотосесії. Неймовірна дружина Олександра Усика привернула увагу публіки розкішним виглядом.
Для свого гарячого образу кохана українського чемпіона обрала стильну чорну сукню з відкритим верхом та глибоким декольте. Дівчина також доповнила образ високими підборами.
Катерина Усик поділилась відвертими світлинами / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному "Вемблі" у Лондоні.
Раніше Катерина Усик поділилась розкішними фото у чорно-білих тонах з ефектної фотосесії.