Родина Усика підкорює інтернет: з'явилися фото дружини та доньки
27 березня, 23:00
Олександра Власова
Основні тези
  • Світлини Катерини та Єлизавети Усик були опубліковані в соцмережі Threads на сторінці Usyk Media.
  • Олександр Усик і його дружина Катерина виховують чотирьох дітей, а після початку війни родина частково проживає окремо.

Багато хто називає Олександра Усика справжнім сім'янином, хоча він і його дружина Катерина Усик рідко діляться особистими моментами онлайн. Коли сімейні фото все ж потрапляють у мережу, вони миттєво стають об'єктом захоплення фанатів.

Світлини дружини та доньки Усика були опубліковані в соцмережі Threads на сторінці Usyk Media.

Як виглядяють Катерина та Єлизавета Усик?

Катерина є дружиною Олександра Усика, а Єлизавета – його старшою донькою.

Катерина та Єлизавета Усик / Фото Threads

 

Що відомо про родину Усика?

  • За інформацією з Вікіпедії, Усик познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною (у дівоцтві Хмелевською) ще в підлітковому віці під час навчання у школі в Сімферополь – тоді їм було 15 і 14 років. Одружилися вони у 2009 році, ще до того, як боксер здобув широку популярність у спорті.

  • Подружжя виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету та Марію, а також синів Кирила і Михайла. Наймолодша дитина з'явилася на світ у 2024 році в Києві.

  • Після початку повномасштабне вторгнення Росії в Україну родина певний час жила окремо: сини перебувають за кордоном, тоді як Катерина разом із доньками залишається в Україні. 

  • Вона веде переважно приватне життя, приділяє увагу родині, займається бізнесом і благодійністю, а також підтримує чоловіка під час його виступів. Сам Усик неодноразово наголошував, що дружина є для нього головною опорою та джерелом натхнення.