"Ваш хлопець впаде одразу після гонга": катмен Усик розніс дикі погрози команди Дюбуа

У команді Даніеля Дюбуа неодноразово неприпустимо висловлювались у бік Олександра Усика напередодні реваншу. Представники "Динаміта" говорили про "вирвані очі" та "поламані кістки" непереможного українця.

У команді Олександра Усика відреагували на подібні погрози зі сторони команди Даніеля Дюбуа. Відповідь на такі заяви публічно зробив катмен українського чемпіона Рас Анбер, пише 24 Канал із посиланням на Twelfth and Final Round.

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Реакція катмена Усика на заяви команди Дюбуа

Анбер розніс заяви команди чемпіона світу за версією IBF та назвав їх слова боягузливими.

"Я ненавиджу, коли тренер чи менеджер говорять різне лайно безпосередньо боксеру. Я думаю, що це одна з найбільш боягузливих речей, які ви можете зробити. Ви можете сказати, який ваш боєць чудовий, але коли ви починаєте розмовляти з суперником і атакувати його, коли ми всі знаємо, що після гонга ваш боксер впаде – це не для мене", – сказав Рас Анбер.

Катмен Усика звернувся до команди Дюбуа, попросивши більше так не розмовляти із Олександром. Також Анбер заявив, що Дюбуа знову зазнає поразки.

Добре, якщо ви не хочете поважати мого бійця, добре. Ви не повинні. Ми всі знаємо, що ви просто кажете це, щоб розкрутити свого боксера, що ви намагаєтеся підтримати свого хлопця – добре. Але не розмовляйте так з бійцем, тому що ваш хлопець впаде одразу після гонга,

– додав Анбер.

Нагадаємо, що перша зустріч між боксерами закінчилась перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді. Також у цьому поєдинку був удар нижче пояса у 5-му раунді від Дюбуа.

Вже 19 липня 2025 року Усик та Дюбуа зійдуться у реванші на лондонському стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Напередодні боксери вже провели дві дуелі поглядів, на першій із яких Даніель штовхнув Олександра, та пресконференцію.