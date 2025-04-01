У титульному бою у бріджервейті зійдуться чемпіон світу WBC Кевін Лерен із Південної Африки та український боксер Сергій Радченко. Майбутній суперник українця висловився щодо наступного бою 1 травня.

Читайте також Український "Халк" проведе бій проти дворазового тріумфатора Олімпіади

Готовий до бою із українцем

Південноафриканський боксер розповів про свою підготовку та зізнався, що добре знає, чого очікувати від українського опонента, пише 24 Канал із посиланням на IOL.

Я знаю, що він йтиме жорстко вперед і намагатиметься перемогти, українець зробить бій важким. Я впевнений, що зможу його здолати. Не треба думати про Радченка, важливо сконцентруватися на моїй підготовці,

– заявив Лерен.

Це буде перший захист чемпіонського поясу для Кевіна, тому Лерен не хоче впасти обличчям у багнюку перед рідними трибунами. Суперник Радченка відзначив, що готується до поєдинку у найкращих умовах. Тому його обов'язком буде перемогти 37-річного українця, аби виправдати очікування фанатів.

Відзначимо, що цей двобій уболівальники боксу могли побачити ще у березні цього року. Але спершу бій перенесли, а згодом скасували через недомовленість між командами боксерів.

Востаннє Радченко виходив у ринг влітку 2024-го року, коли переміг Андрея Пешича із Сербії. Ця перемога стала для Сергія 11-ю (5 – нокаутом) при 7-ми поразках у 18-ти зустрічах. Натомість Лерен у березні минулого року програв австралійцю Джастіну Хуні. У Кевіна за спиною 30 звитяг (14 – нокаутом) та 3 фіаско у 33-х поєдинках.