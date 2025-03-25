Колишнього чемпіона UFC ув'язнили на п'ять років: у чому причина

Американський боєць Кейн Веласекс потрапив у неприємну ситуацію. Колишнього чемпіона UFC було засуджено до позбавлення волі терміном на п'ять років.

42-річний спортсмен визнав свою провину за декількома звинуваченнями, зокрема, із замахом на вбивство. Покарання бійця завершується з дня його взяття під варту 28 лютого 2027 року, пише 24 канал із посиланням на MMA Junkie.

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Що відомо про інцидент

Сторона звинувачення вимагала ув'язнити на термін Кейна Веласкеса від 30 років або на довічне. Захист американського бійця просив звільнити його від покарання.

Суддя Артур Бокангера зарахував колишньому чемпіону UFC 1283 дні відбутого строку покарання. Таким чином Веласкесу залишилось провести 542 дні у місцях позбавлення волі.

Кейна Веласкеса звинуватили в інциденті, який відбувся у 2022 році. Спортсмен на великій швидкості переслідував іншу автівку. Також він відкрив вогонь по машині, де перебував Гаррі Гуларте разом зі своєю сім'єю.

За наявною інформацією, родина Гуларте керувала дитячим садком, у якому навчався 4-річний син Кейна Веласкеса. За декілька днів до інциденту Гаррі було заарештовано у зв'язку з розбещенням дитини ексчемпіона UFC.

У результаті стрілянини Кейн Веласкес поранив руку вітчима Гаррі Гуларте – Пола Бендера. Також кулі, які випустив спортсмен, завдали шкоди автівці Гуларте.

Гаррі Гуларте не визнав свою провину у розбещенні сина Веласкеса. Суд стосовно цього звинувачення призначили на 2 червня 2025 року.