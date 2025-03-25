42-летний спортсмен признал свою вину по нескольким обвинениям, в частности, с покушением на убийство. Наказание бойца завершается со дня его взятия под стражу 28 февраля 2027 года, пишет 24 канал со ссылкой на MMA Junkie.

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Что известно об инциденте

Сторона обвинения требовала посадить на срок Кейна Веласкеса от 30 лет или на пожизненное. Защита американского бойца просила освободить его от наказания.

Судья Артур Бокангера засчитал бывшему чемпиону UFC 1283 дня отбытого срока наказания. Таким образом Веласкесу осталось провести 542 дня в местах лишения свободы.

Кейна Веласкеса обвинили в инциденте, который состоялся в 2022 году. Спортсмен на большой скорости преследовал другую машину. Также он открыл огонь по машине, где находился Гарри Гуларте вместе со своей семьей.

По имеющейся информации, семья Гуларте руководила детским садом, в котором учился 4-летний сын Кейна Веласкеса. За несколько дней до инцидента Гарри был арестован в связи с развращением ребенка экс-чемпиона UFC.

В результате стрельбы Кейн Веласкес ранил руку отчима Гарри Гуларте – Пола Бендера. Также пули, которые выпустил спортсмен, нанесли ущерб машине Гуларте.

Гарри Гуларте не признал свою вину в развращении сына Веласкеса. Суд по этому обвинению назначили на 2 июня 2025 года.