Відомий промоутер розкрив ім'я наступника Василя Ломаченка

Василь Ломаченко 5 червня 2025 року офіційно оголосив про завершення кар'єри боксера. Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум відреагував на рішення українського боксера та назвав його заступника.

Авторитетний промоутер назвав боксера, який візьме на себе роль наступника Василя Ломаченка у його організації. Мова йде про Кейшона Девіса, інформує 24 Канал із посиланням на FightHype.com.

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Хто замінить Ломаченка

Боб Арум обрав кривдника іншого українця Дениса Берінчика.

Один з моїх чудових бійців, Василь Ломаченко, сьогодні (5 червня – 24 Канал) пішов на пенсію, і його наступником стане Кейшон. Тож я з нетерпінням чекатиму на наступні кілька років,

– сказав Боб Арум.

До слова. Василь Ломаченко закінчив кар'єру на статистиці у 21 проведений бій у професіоналах – 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках.

Нагадаємо, що 14 лютого 2025 року Девіс вийшов у ринг проти Берінчика та легко знищив Дениса. Кейшон оформив дострокову перемогу у 4-му раунді та відібрав в українця титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Ця звитяга стала для Кейшона 13-ю у 14-ти проведених поєдинках у професіоналах (9 – нокаутом). Також один двобій був зарахований таким, що не відбувся.

Американський боксер не очікував, що йому так легко вдасться тріумфувати у протистоянні проти до цього досі непереможного Берінчика.

Відтоді 26-річний Девіс більше не виходив у профі-ринг.