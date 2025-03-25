Тепер Девіс має провести захист титулу. Кейшон дізнався ім'я наступного суперника, з яким розділить ринг, інформує 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

Читайте також Колишній абсолютний чемпіон обрав найскладніших суперників у кар'єрі: чи є серед них українець

З ким битиметься Девіс

За наявною інформацією, Кейшон Девіс битиметься Едвіна Де Лос Сантоса. Команди американського та домініканського боксерів ведуть перемовини стосовно поєдинку.

Зазначимо, що американець також розглядав бої проти двох співвітчизників. Кейшон Девіс хотів битись із Ламонтою Роучем та Джервонтою Девісом, який володіє титулом WBA у легкій вазі.

Також Кейшон Девіс викликав на поєдинок іншого боксера з України. Американець має наміри побитись з Василем Ломаченком.