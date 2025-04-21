Непереможний боксер розповів, як бій проти українця зробить із "Бізнесмена" суперзірку боксу

Президент WBO Густаво Олівері розповів про розмову із Теренсом Кроуфордом після поєдинку Кейшона Девіса із Денисом Берінчиком. Очільник боксерської організації пригадав ті компліменти та шалені перспективи, які дали американському боксеру.

Одразу двоє топових представників боксу у той вечір відзначили Кейшона Девіса. Густаво Олівері наголосив, що після поєдинку до нього підійшов Теренс Кроуфорд та заявив, що "Бізнесмен" (таке прізвисько у Девіса) стане майбутньою зіркою профі-рингу, пише 24 Канал із посиланням на WBO Boxing.

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Що сказав Кроуфорд та Арум про Девіса

Також компліменти у бік Кейшона зробив голова Top Rank та провідний промоутер Боб Арум.

Після бою до мене підійшов Теренс Кроуфорд і сказав: "Після поєдинку з цим українцем він стане наступною суперзіркою боксу". А Боб Арум мені сказав, що Кейшон стане Шугар Реєм Леонардом і обличчям організації в майбутньому,

– пригадав керівник WBO.

Нагадаємо, що Девіс побився проти Берінчика 14 лютого 2025-го року. На жаль, вже зі старту бою було видно, як складно Денису протистояти Кейшону. Зустріч не була тривалою та закінчилась вже у 4-му раунді, коли українець побував на канвасі та програв американцю технічним нокаутом. Кейшон Девіс завоював титул чемпіона світу WBO у легкій вазі, яким володів Берінчик.

Ця перемога стала 13-ю у професійній кар'єрі Кейшона Девіса (9 – нокаутом) у 14-ти боях. Кривдник Берінчика досі не знає смаку поразок. Зустріч проти Нахіра Олбрайта була такою, що не відбулась через допінговий скандал.