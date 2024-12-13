Виклик прийнято: розкрито наступного суперника Берінчика у титульному поєдинку

Наразі уся увага прикута до реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Однак паралельно із цим свого нового суперника може отримав інший український боксер Денис Берінчик.

Український чемпіон світу WBO у легкій вазі може вийти у ринг проти Кейшона Девіса із США. Американець нещодавно кинув виклик Денису Берінчику, який виходить його мужньо прийняв, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Майка Коппінджера.

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Хто стане новим суперником Берінчика

За інформацією представника ЗМІ, сторони вже перебувають на фінальній стадії перемовин. Вже навіть відома можлива дата поєдинку. Бій Берінчик – Девіс може відбутись вже 14 лютого на "Медісон-сквер-гарден", що у Нью-Йорку (США). У 25-річного Кейшона буде перевага рідних трибун.

Для Девіса бій проти українського чемпіона буде пам'ятним. Це буде перший титульний бій у кар'єрі американського боксера.

Цікаво! Нещодавно з'явилась інформація, що Берінчик поб'ється проти Сема Ноукса в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Однак промоутер українця Олександр Красюк спростував цю інформацію, назвавши її "чиєюсь помилкою".

Нагадаємо, що Берінчик востаннє виходив у ринг 19 травня цього 2024-го року. У тому 12-раундовому поєдинку Денис здобув перемогу за роздільним рішенням суддів над мексиканцем Емануелем Наваретте та став чемпіоном світу за версією WBO.

Кейшон Девіс у своєму останньому бою, який відбувся у листопаді, переміг Густаво Лемоса технічним нокаутом.