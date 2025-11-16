Скільки за кар'єру заробили брати Клички: хто збагатився більше

Британський портал GiveMeSport оприлюднив оновлений рейтинг найбагатших боксерів в історії. Лише один українець увійшов у топ-10.

Мова йде про Олександра Усика. Його заробіток складає 120 мільйонів доларів, пише 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Варто дізнатись Усик зізнався, скільки боїв залишилось у його кар'єрі

Скільки заробили брати Клички?

Найбагатшим боксером в історії є непереможних американський "Мисливець" Флойд Мейвезер, дохід якого складає 400 мільйонів доларів.

Якщо Усик посідає четверте місце, то найкращі брати у боксі Клички опинились за межами топ-10 найбагатших боксерів в історії. Цікаво, що за підрахунками видання, Володимир заробив на 10 мільйонів доларів більше, аніж його старший брат Віталій – 90 та 80 мільйонів відповідно.

При цьому, що Кличко-молодший закінчив кар'єру у 2017-му, а Віталій – у 2012-му.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

Флойд Мейвезер – 400 мільйонів доларів Сауль Альварес – 300 Джордж Форман – 300 Менні Пак'яо – 220 Оскар Де Ла Хойя – 200 Тайсон Ф'юрі – 160 Ентоні Джошуа – 150 Леннокс Льюїс – 140 Олександр Усик – 120 Шугар Рей Леонард – 120 Джейк Пол – 100 Володимир Кличко – 90 Віталій Кличко – 80 Раян Гарсія – 50 Мухаммед Алі – 50

Якою є статистика братів Кличків у профі-рингу?

Володимир востаннє виходив у ринг у квітні 2017-го, коли програв Ентоні Джошуа. А от свій останній двобій у професіоналах Віталій провів проти німця Мануеля Чарра (у вересні 2012-го), у якому нокаутував суперника у четвертому раунді на московському стадіоні Олімпійський.

За спиною Володимира 64 перемоги (53 – нокаутом) та 5 поразок. Натомість Кличко-старший, який нині є мером Києва, за свою боксерську кар'єру оформив 45 звитяг (41 – нокаутом), зазнавши при цьому 2-х поразок (дані BoxRec).

Якщо Віталій вже давно та остаточно відійшов від боксу, то Володимир все ще прагне повернутись у професійний ринг. Кличко-молодший хоче побити рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу. Відзначимо, що у березні 2025-го Володимиру виповнилось вже 49 років.

Щоправда, Кличко-молодший не поспішає повертатись у ринг через продовження війни в Україні проти Росії.

Цікаво, що Володимир розповідав, що у дитинстві не мріяв стати боксером.

Раніше Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, в інтерв'ю Okay Eva зізнався, чи погодився б стати промоутером або менеджером когось із братів Кличків.

"У момент, коли Віталій пішов у політику, він відійшов від боксерських справ. Бізнесовими питаннями ми займалися разом з Володимиром. Думаю, якщо хтось із них зараз вирішив би повернутися на професійний ринг, то без вагань працював би зі мною – як з менеджером або промоутером", – відверто говорив Красюк.