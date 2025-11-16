Скільки за кар'єру заробили брати Клички: хто збагатився більше
- Володимир Кличко заробив 90 мільйонів доларів, а Віталій Кличко – 80 мільйонів доларів.
- Олександр Усик з 120 мільйонами доларів посідає четверте місце у рейтингу найзаможніших боксерів.
Британський портал GiveMeSport оприлюднив оновлений рейтинг найбагатших боксерів в історії. Лише один українець увійшов у топ-10.
Мова йде про Олександра Усика. Його заробіток складає 120 мільйонів доларів, пише 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.
Скільки заробили брати Клички?
Найбагатшим боксером в історії є непереможних американський "Мисливець" Флойд Мейвезер, дохід якого складає 400 мільйонів доларів.
Якщо Усик посідає четверте місце, то найкращі брати у боксі Клички опинились за межами топ-10 найбагатших боксерів в історії. Цікаво, що за підрахунками видання, Володимир заробив на 10 мільйонів доларів більше, аніж його старший брат Віталій – 90 та 80 мільйонів відповідно.
При цьому, що Кличко-молодший закінчив кар'єру у 2017-му, а Віталій – у 2012-му.
Рейтинг найбагатших боксерів в історії
- Флойд Мейвезер – 400 мільйонів доларів
- Сауль Альварес – 300
- Джордж Форман – 300
- Менні Пак'яо – 220
- Оскар Де Ла Хойя – 200
- Тайсон Ф'юрі – 160
- Ентоні Джошуа – 150
- Леннокс Льюїс – 140
- Олександр Усик – 120
- Шугар Рей Леонард – 120
- Джейк Пол – 100
- Володимир Кличко – 90
- Віталій Кличко – 80
- Раян Гарсія – 50
- Мухаммед Алі – 50
Якою є статистика братів Кличків у профі-рингу?
Володимир востаннє виходив у ринг у квітні 2017-го, коли програв Ентоні Джошуа. А от свій останній двобій у професіоналах Віталій провів проти німця Мануеля Чарра (у вересні 2012-го), у якому нокаутував суперника у четвертому раунді на московському стадіоні Олімпійський.
За спиною Володимира 64 перемоги (53 – нокаутом) та 5 поразок. Натомість Кличко-старший, який нині є мером Києва, за свою боксерську кар'єру оформив 45 звитяг (41 – нокаутом), зазнавши при цьому 2-х поразок (дані BoxRec).
Якщо Віталій вже давно та остаточно відійшов від боксу, то Володимир все ще прагне повернутись у професійний ринг. Кличко-молодший хоче побити рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу. Відзначимо, що у березні 2025-го Володимиру виповнилось вже 49 років.
Щоправда, Кличко-молодший не поспішає повертатись у ринг через продовження війни в Україні проти Росії.
Цікаво, що Володимир розповідав, що у дитинстві не мріяв стати боксером.
Раніше Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, в інтерв'ю Okay Eva зізнався, чи погодився б стати промоутером або менеджером когось із братів Кличків.
"У момент, коли Віталій пішов у політику, він відійшов від боксерських справ. Бізнесовими питаннями ми займалися разом з Володимиром. Думаю, якщо хтось із них зараз вирішив би повернутися на професійний ринг, то без вагань працював би зі мною – як з менеджером або промоутером", – відверто говорив Красюк.