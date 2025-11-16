Сколько за карьеру заработали братья Кличко: кто обогатился больше

Британский портал GiveMeSport обнародовал обновленный рейтинг самых богатых боксеров в истории. Только один украинец вошел в топ-10.

Речь идет об Александре Усике. Его заработок составляет 120 миллионов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Сколько заработали братья Кличко?

Самым богатым боксером в истории является непобедимый американский "Охотник" Флойд Мейвезер, доход которого составляет 400 миллионов долларов.

Если Усик занимает четвертое место, то лучшие братья в боксе Кличко оказались за пределами топ-10 самых богатых боксеров в истории. Интересно, что по подсчетам издания, Владимир заработал на 10 миллионов долларов больше, чем его старший брат Виталий – 90 и 80 миллионов соответственно.

При этом, что Кличко-младший закончил карьеру в 2017-м, а Виталий – в 2012-м.

Рейтинг самых богатых боксеров в истории

Флойд Мейвезер – 400 миллионов долларов Сауль Альварес – 300 Джордж Форман – 300 Мэнни Пакьяо – 220 Оскар Де Ла Хойя – 200 Тайсон Фьюри – 160 Энтони Джошуа – 150 Леннокс Льюис – 140 Александр Усик – 120 Шугар Рэй Леонард – 120 Джейк Пол – 100 Владимир Кличко – 90 Виталий Кличко – 80 Райан Гарсия – 50 Мухаммед Али – 50

Какова статистика братьев Кличко в профи-ринге?

Владимир в последний раз выходил в ринг в апреле 2017-го, когда проиграл Энтони Джошуа. А вот свой последний поединок в профессионалах Виталий провел против немца Мануэля Чарра (в сентябре 2012-го), в котором нокаутировал соперника в четвертом раунде на московском стадионе Олимпийский.

За спиной Владимира 64 победы (53 – нокаутом) и 5 поражений. Зато Кличко-старший, который сейчас является мэром Киева, за свою боксерскую карьеру оформил 45 побед (41 – нокаутом), потерпев при этом 2-х поражений (данные BoxRec).

Если Виталий уже давно и окончательно отошел от бокса, то Владимир все еще стремится вернуться в профессиональный ринг. Кличко-младший хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. Отметим, что в марте 2025-го Владимиру исполнилось уже 49 лет.

Правда, Кличко-младший не спешит возвращаться в ринг из-за продолжения войны в Украине против России.

Интересно, что Владимир рассказывал, что в детстве не мечтал стать боксером.

Ранее Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика, в интервью Okay Eva признался, согласился бы стать промоутером или менеджером кого-то из братьев Кличко.

"В момент, когда Виталий ушел в политику, он отошел от боксерских дел. Бизнес вопросами мы занимались вместе с Владимиром. Думаю, если кто-то из них сейчас решил бы вернуться на профессиональный ринг, то без колебаний работал бы со мной – как с менеджером или промоутером", – откровенно говорил Красюк.