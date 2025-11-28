Скинув українця з трону: як 10 років тому Ф'юрі переміг Кличка – історичне відео
- 28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів.
- Ця поразка позбавила Кличка всіх його чемпіонських поясів, а Ф'юрі став мультимільйонером і багатократним чемпіоном світу.
Рівно 10 років 28 листопада 2015-го у німецькому ринзі у Дюссельдорфі зійшлись Володимир Кличко та Тайсон Ф'юрі. Боксери видали видовищний 12-раундовий поєдинок.
Боксерам не вдалось оформити дострокову перемогу, тому тріумфатора бою визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Тайсону Ф'юрі: 115 – 112 (двічі) та 116 – 111, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Відомий тренер склав рейтинг боксерів P4P: на якому місці Усик після відмови від поясу
Як Кличко програв Ф'юрі?
Ця поразка означала для Володимира Кличка втрату усіх його чемпіонських поясів – WBA, WBO, IBF та IBO.
Згодом легенда боксу Леннокс Льюїс розповів у коментарі World Boxing News, чому українець програв "Циганському королю".
"Кличко був неперевершеним спортсменом. Жодного бійця він не сприймав легковажно. Але він просто ніколи не стикався з таким мобільним і великим бійцем, як Ф’юрі. Він умів битися тільки на висоті, а коли ти перестанеш бути найвищим, тоді треба краще змінити стратегію", – говорив Льюїс.
Відеоогляд бою Кличко – Ф'юрі
Відзначимо, що 28 листопада 2025 року в інстаграмі Тайсон виклав відео, у якому звернувся до Кличка. Британець несподівано подякував Володимиру, який зробив із нього мультимільйонера.
"Тієї ночі я сказав: "Сьогодні Тайсон Ф’юрі увійде в історію як легенда". Це було перед боєм. І я його переміг і зробив те, що зробив. Я святкував це щодня, Володимире. Протягом 10 років. Дякую, за те, що зробив мене мультимільйонером, дуже успішною людиною і багаторазовим чемпіоном світу", – сказав Ф'юрі.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Які останні новини про Кличка та Ф'юрі?
Володимир закінчив кар'єру після двох поспіль поразок. Першої завдав якраз Ф'юрі, а другої – Ентоні Джошуа. За спиною Кличка-молодшого 64 перемоги (53 – нокаутом) та 5 поразок (дані BoxRec).
Попри це українець прагне повернутись у ринг, аби побити рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.
А от Ф'юрі на початку 2025-го вчергове пішов на пенсію. Сталось це після двох поразок поспіль від Усика у 2024-му. Тайсон завершив кар'єру на статистиці у 34 звитяги (24 – нокаутом) та 2 фіаско.
Натомість Тайсон також не поспішає відкидати усі думки щодо ймовірного повернення у ринг. Британець заявляв, що трилогія із Олександром Усиком може переконати його знову вийти у профі-ринг. Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен назвав єдину річ, яка може переконати Тайсона знову боксувати.