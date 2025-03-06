Британець пригадав не менш легендарного Мухаммеда Алі. Проте вибір Льюїса пав на іншого іменитого боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hype.

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Зухвала заява Льюїса

Леннокс Льюїс вважає, що Мухаммед Алі не найкращий боксер усіх часів. Однак британець висловив повагу американцю, зазначивши, що саме він надихнув його стати боксером.

Щодо найкращого боксера в історії, то Льюїс вирішив не бути скромним і чітко відповів, кому дісталось це звання. Леннокс поставив себе на перше місце.

Знаєте, хто найкращий? Леннокс Льюїс – найкращий боксер, але я все ще поважаю Мухаммеда Алі,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, що Леннокс Льїюс завершив кар'єру у 2003 році. В останньому поєдинку британець виграв Віталія Кличка, адже українець зазнав глибокого розсічення над оком.