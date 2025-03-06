Британец вспомнил не менее легендарного Мухаммеда Али. Однако выбор Льюиса пал на другого именитого боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

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Дерзкое заявление Льюиса

Леннокс Льюис считает, что Мухаммед Али не лучший боксер всех времен. Однако британец выразил уважение американцу, отметив, что именно он вдохновил его стать боксером.

Относительно лучшего боксера в истории, то Льюис решил не быть скромным и четко ответил кому досталось это звание. Леннокс поставил себя на первое место.

Знаете, кто лучший? Леннокс Льюис – лучший боксер, но я все еще уважаю Мухаммеда Али,

– сказал Льюис.

Напомним, что Леннокс Льиюс завершил карьеру в 2003 году. В последнем поединке британец выиграл Виталия Кличко, ведь украинец получил глубокое рассечение над глазом.