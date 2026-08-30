Усик оголосив таке своє рішення у червні цього року. Тоді він офіційно відмовився від статусу абсолютного чемпіона у надважкій вазі, повідомляє The Stomping Ground.

Чи вийде Усик в ринг

Згідно з заявою Олександра, йому залишилось провести лише прощальний поєдинок у надважкій вазі. Його спортсмен назвав "Last Dance", хоч і не додав жодної конкретики.

Зрештою колишній промоутер боксера Олександр Красюк висловив сміливе припущення. На його думку, Усик навряд чи битиметься проти Мойзеса Ітауми та може більше не вийти на ринг взагалі.

Щодо бою з Ітаумою, то Усик занадто міцний для нього. Я не думаю, що цей бій колись відбудеться. Я навіть не впевнений, чи Усик колись знову битиметься в принципі,

– сказав Красюк.

Коли востаннє бився Усик

Нагадаємо, що останній бій український боксер провів у травні 2026 року. Усик мав важкий поєдинок проти колишнього кікбоксера Ріко Верховена.

Нідерландець мав перевагу по очках, проте в 11-му раунді Усик відправив Ріко у технічний нокаут. Якщо Красюк виявиться правим, саме поєдинок проти Верховена стане останнім в кар'єрі Олександра.

Загалом українець здобув 25 перемог у 25-ти зустрічах на професійному рівні, з яких 16 – нокаутом. Боксер ставав абсолютним чемпіоном у крузервейті, а також двічі збирав усі чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Перемога над Тайсоном Ф'юрі у 2024-му зробила Усика першим абсолютним чемпіоном у хевівейті з 1999 року після Леннокс Льюїса. Раніше ми розповідали, де жила сім'я Усика в Криму до 2014 року.