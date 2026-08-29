Усик є уродженцем Сімферополя та саме там провів велику частину свого життя. Столиця АР Крим подарувала йому сім'ю, адже там він зустрівся та почав стосунки зі своєю дружиною Катериною, повідомляє 24 Канал.

Де жила сім'я Усика до 2014 року

Тим не менше, вже більше десяти років Олександр не живе у рідному місті. Причиною стала анексія АР Крим Росією та неможливість жити на окупованій території.

Раніше Усики мали квартиру в Сімферополі, яку Олександру подарували у 2012 році. Це зробила місцева влада в якості нагороди за перемогу на Олімпійських іграх у Лондоні.

Помешкання є трикімнатним площею близько 71 квадратного метра та знаходиться неподалік від центру міста. Квартира знаходиться на третьому поверсі десятиповерхової будівлі.

Коли Усик виїхав з Криму

Попри анексію Криму у 2014-му сім'я не виїхала з міста та сподівалась на швидке завершення війни. При цьому Олександр здебільшого жив вже у Києві, тоді як у Сімферополі в основному перебувала дружина Катерина.



Як виглядав будинок з квартирою Усика в Сімферополі / фото з відкритих джерел

Вона навіть згадувала, що не боялась іздити містом машиною із прапором України, за що отримувала погрози підірвати авто. Зрештою у 2016 році сімейство Усиків вже остаточно оселилось під Києвом у Ворзелі.

Деякий час боксер та його дружина здавали помешкання в оренду через знайомих. Але коли окупантам стало відомо про цю квартиру, вони вирішили її "націоналізувати за підтримку ЗСУ".

Скільки коштує квартира Усика в Сімферополі

Сам Усик мріє повернутися у Крим, але наразі шансів знову оселитися у тій квартирі немає. Окупанти думають продати апартаменти або передати їх у власність міста.

Росіяни виставили кадастрову вартість розміром 54 тисячі доларів, тоді як ринкова ціна може становити від 120 тисяч. Зараз сім'я Олександра живе у Київській області в місті Ворзель.

У 2022 році їх приватний будинок також опинився під тимчасовою окупацією, а сам Усик вступив до лав територіальної оборони. Зрештою після звільнення Київщини сім'я повернулась в будинок.

До слова, Олександр Усик записав відеозвернення до українців з нагоди Дня Незалежності. Нагадаємо, що українець двічі ставав абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

За всю свою кар'єру боксер виграв 25 з 25-ти поєдинків на професійному рівні, з них 16 – нокаутом. Між іншим, Усик вже встиг стати гривневим мільярдером.