Усик – уроженец Симферополя и именно там провел большую часть своей жизни. Столица АР Крым подарила ему семью, ведь именно там он познакомился и начал отношения со своей женой Екатериной, сообщает 24 Канал.

Где жила семья Усика до 2014 года

Тем не менее, уже более десяти лет Александр не живет в родном городе. Причиной стала аннексия АР Крым Россией и невозможность жить на оккупированной территории.

Ранее у семьи Усико была квартира в Симферополе, которую Александру подарили в 2012 году. Это сделали местные власти в качестве награды за победу на Олимпийских играх в Лондоне.

Квартира представляет собой трехкомнатную квартиру площадью около 71 квадратного метра и находится недалеко от центра города. Квартира расположена на третьем этаже десятиэтажного здания.

Когда Усик уехал из Крыма

Несмотря на аннексию Крыма в 2014 году, семья не уехала из города и надеялась на скорейшее окончание войны. При этом Александр в основном жил уже в Киеве, тогда как в Симферополе в основном находилась его жена Екатерина.



Как выглядел дом с квартирой Усика в Симферополе / фото из открытых источников

Она даже вспоминала, что не боялась ездить по городу на машине с флагом Украины, почему получала угрозы взорвать автомобиль. В конце концов в 2016 году семья Усиков окончательно поселилась под Киевом в Ворзеле.

Некоторое время боксер и его жена сдавали квартиру в аренду через знакомых. Но когда оккупантам стало известно об этой квартире, они решили ее "национализировать за поддержку ВСУ".

Сколько стоит квартира Усика в Симферополе

Сам Усик мечтает вернуться в Крым, но пока шансов снова поселиться в той квартире нет. Оккупанты думают продать апартаменты или передать их в собственность города.

Россияне установили кадастровую стоимость в размере 54 тысяч долларов, тогда как рыночная цена может составлять от 120 тысяч. Сейчас семья Александра живет в Киевской области в городе Ворзель.

В 2022 году их частный дом также оказался под временной оккупацией, а сам Усик вступил в ряды территориальной обороны. В конце концов, после освобождения Киевской области семья вернулась в дом.

К слову, Александр Усик записал видеообращение к украинцам по случаю Дня Независимости. Напомним, что украинец дважды становился абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

За всю свою карьеру боксер выиграл 25 из 25 поединков на профессиональном уровне, из них 16 – нокаутом. Кстати, Усик уже успел стать гривневым миллиардером.