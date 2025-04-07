Зірковий український боксер дізнався ім'я наступного суперника: коли відбудеться бій
- Український боксер Сергій Богачук дізнався ім'я наступного суперника.
- Фундора з яким планував битися Богачук, ігнорує виклики українця на бій.
Сергій Богачук планував битися проти чемпіона Себастьяна Фундори. Однак американець ігнорує виклики українського боксера на бій, попри те, що він обов'язковий претендент на титул.
Через ігнорування з боку Фундори Сергій Богачук битиметься з іншим боксером. Українець дізнався ім'я наступного суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxRec.
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З ким битиметься Богачук
Сергій Богачук проведе бій у першій середній вазі. Наступним суперником українського боксера став американець Майкл Фокс.
Поєдинок між Богачуком та Фоксом відбудеться у Каліфорнії, США. Орієнтована дата поєдинку українського боксера проти американця 17 травня 2025 року.
До слова. Сергій Богачук за кар'єру провів 27 боїв у професійному ринзі. На рахунку зіркового українського боксера 25 перемог (24 – нокаутом) та дві поразки.
Нагадаємо, що востаннє Сергій Богачук бився у грудні минулого року в андеркарді Усик – Ф'юрі. Тоді українець здолав Ішмаеля Девіса технічним нокаутом.