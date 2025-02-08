Колишній чемпіон світу оцінив шанси праймового Кличка здолати Усика

Володимир Кличко планує повернутись у професійний ринг. Експерти як завжди продовжують оцінювати шанси на можливий камбек "Доктора Сталевого Молота" у великий бокс.

У спортивній спільноті ширяться чутки, що Кличко-молодший може провести бій з Олександром Усиком. Адже Володимир хоче стати найстаршим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана.

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Чи зможе Кличко побити Усика

Тоні Белью поділився думками щодо можливого поєдинку Кличко – Усик. Колишній чемпіон світу оцінив шанси Володимира перемогти Олександра, повідомляє 24 канал із посиланням на SportingTalk.

Британець вважає, що Володимир Кличко навряд чи зміг би перемогти Олександра Усика. Навіть у свої праймовій версії "Доктор Сталевий Молот" не здолав би українського чемпіона.

Він би не побив його в розквіті сил. Я знаю, що вони теж друзі, цього не буде,

– сказав Белью.

Тоні Белью також відповів на питання щодо можливого виставкового бою між двома легендами українського бою. Ексчемпіон світу вважає, що Олександр Усик не захоче проводити щось подібне.

Раніше Олександр Усик порівняв свій шлях до чемпіонського титулу з кар'єрою Володимира Кличка. Зокрема, Король хевівейту назвав фактор, який значно полегшує життя сучасним боксерам.