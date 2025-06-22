Британський боксер одним ударом вирубив суперника у "дербі": брутальне відео

У суботу, 21 червня, відбувся грандіозний вечір боксу у Бірмінгемі (Англія). У титульному поєдинку Кона Вокер бився проти Ліама Тейлора.

На кону протистояння між Вокером та Тейлором стояв титул чемпіона Великої Британії. Поєдинок завершився достроково у сьомому раунді, повідомляє 24 канал.

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Результат бою Вокер – Тейлор

Чинний чемпіон Кона Вокер та Ліам Тейлор показали чудовий бій протягом шести раундів. Боксери влаштували видовищну рубку у ринзі, але сили претендента поступово закінчувались.

У сьомому раунді Кону Вокеру вистачило лівого хука, аби прибити Тейлора. Ліам після влучного удару від опонента впав на канвас. Рефері зафіксував нокаут та перемоги чинного чемпіона Великої Британії.

Видовищний нокаут Вокера: дивіться відео

Таким чином Кона Вокер захистив свій титул. Боксер залишається чемпіоном Великої Британії у напівсередній вазі.

Нагадаємо, що 21 червня у Саудівській Аравії відбулась 1/8 фіналу Гран-прі WBC. В одному з поєдинків Цотне Рогава бився проти Віталія Стальченка, бій тривав усю дистанцію.