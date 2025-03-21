"Ми врятуємо країну разом": зухвалий зірковий боєць хоче стати президентом Ірландії

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор заговорив про політичну кар'єру. Одіозний спортсмен ставить перед собою найвищі цілі у політиці рідної Ірландії.

36-річний боєць змішаних єдиноборств закликав народ Ірландії віддати свій голос за нього на виборах наступного очільника країни. Конор МакГрегор замахнувся на президентське крісло, пише 24 Канал із посиланням на акаунт бійця у соцмережі Х.

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Розпочне політичну кар'єру

Ірландія повинна до 12 червня 2026-го року запровадити Міграційний пакт ЄС. У цей період будуть ухвалені декілька законодавчих актів. А ось наступній президентські вибори в Ірландії повинні відбутись 11 листопада поточного 2025-го року. Чинним президентом Ірландії є Майкл Хіггінс, він обіймає цю посаду з 2011-го року.

Конор МакГрегор запевнив, що будь-який кандидат, який виступить проти уряду буде усунений нинішньою владою. Боєць впевнений, що лише він зможе стати перешкодою для вищих чинів.

Ірландія, вибір за вами, і він легкий. Проголосуйте за мене як за президента, і ми врятуємо Ірландію разом,

– написав Конор.

Колишній чемпіон UFC заявив, що ні він, ні уряд не мають жодного права ухвалювати цей пакт самостійно. Це повинен зробити ірландський народ. Лише у такому випадку у рідній країні Ірландії буде демократів.

Вперше подібну заяву щодо балотування у президенти Конор зробив у вересні минулого року.

Відзначимо. Востаннє Конор виходив в октагон ще у липні 2021 року. Тоді МакГрегор технічним нокаутом програв американцю Дастіну Пуар'є на "T-Mobile Arena" в американському Лас-Вегасі після зупинки бою лікарем. Ця поразка стала для одіозного ірландця шостою у кар'єрі. За спиною Конора МакГрегора 28 бої, у яких він оформив 22 перемоги (19 – нокаутом), зазнавши шести поразок (1 – нокаутом).

Нагадаємо, що Конор попри перерву у кар'єрі отримав два виклики на поєдинки. Спершу до нього звернувся із пропозицією щодо бою американський блогер Олайдже Вільям Олатунджи. А згодом ще й кинув виклик брат Тайсона Ф'юрі – Томмі Ф'юрі.