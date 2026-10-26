"На відміну від Усика": колишній промоутер українця пояснив, чому Ломаченко не завершує кар'єру

На його думку, Ломаченко досі має незавершені завдання у професійній кар'єрі. Попри два олімпійські золота та здобуті чемпіонські титули, Василь так і не став абсолютним чемпіоном світу серед професіоналів, пише Sport.ua.

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Фостер – шанс на три чемпіонські пояси для Ломаченка

Водночас промоутер наголосив, що рішення про повернення на ринг має залишатися особистим вибором боксера.

Ломаченко двічі вигравав олімпійське золото, але жодного разу не був абсолютним чемпіоном у профі. Думаю, саме це підживлює його мотивацію продовжувати кар'єру. На відміну від Усика, йому ще є що довести, насамперед самому собі– заявив Красюк.

Красюк також прокоментував можливий поєдинок Ломаченка проти американця О'Шакі Фостера, який нещодавно переміг Емануеля Наваррете одноголосним рішенням суддів. У заключному, 12-му раунді американець двічі відправив мексиканця в нокдаун.

Українець був присутній на поєдинку, що посилило розмови про потенційне протистояння з Фостером. За словами Красюка, такий бій може стати для Василя можливістю швидко повернутися до боротьби за найвищі нагороди.

Гадаю, для Василя зараз хороший будь-який варіант, який найшвидше дає шанс виграти чемпіонський пояс. А тут ідеться одразу про три– зазначив промоутер.

Водночас Красюк звернув увагу на фізичні переваги американця, зокрема його зріст, розмах рук і бойову вагу. Проте заради можливості завоювати одразу три чемпіонські пояси Ломаченку доведеться прийняти серйозний виклик.

Усик готується до завершального етапу кар'єри

На відміну від Ломаченка, Усик, за оцінкою Красюка, уже має значно менше підстав щось доводити у професійному боксі. Українець досяг вершин у надважкій вазі та закріпив за собою статус одного з найуспішніших боксерів свого покоління.

Тепер у центрі уваги – завершальний етап кар'єри Усика, який його команда називає "останнім танцем".