"В отличие от Усика": бывший промоутер украинца объяснил, почему Ломаченко не заканчивает карьеру

По его мнению, у Ломаченко до сих пор остались незавершенные задачи в профессиональной карьере. Несмотря на две олимпийские золотые медали и завоеванные чемпионские титулы, Василий так и не стал абсолютным чемпионом мира среди профессионалов, пишет Sport.ua.

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Фостер – шанс на три чемпионских пояса для Ломаченко

В то же время промоутер подчеркнул, что решение о возвращении на ринг должно оставаться личным выбором боксера.

Ломаченко дважды выигрывал олимпийское золото, но ни разу не был абсолютным чемпионом среди профессионалов. Думаю, именно это подпитывает его мотивацию продолжать карьеру. В отличие от Усика, ему еще есть что доказать, прежде всего самому себе– заявил Красюк.

Красюк также прокомментировал возможный поединок Ломаченко против американца О'Шаки Фостера, который недавно победил Эмануэля Наваррете единогласным решением судей. В заключительном, 12-м раунде американец дважды отправил мексиканца в нокдаун.

Украинец присутствовал на поединке, что усилило разговоры о потенциальном противостоянии с Фостером. По словам Красюка, такой бой может стать для Василия возможностью быстро вернуться в борьбу за высшие награды.

Думаю, для Василия сейчас хорош любой вариант, который быстрее всего даст шанс завоевать чемпионский пояс. А здесь речь идет сразу о трех– отметил промоутер.

В то же время Красюк обратил внимание на физические преимущества американца, в частности его рост, размах рук и боевой вес. Однако ради возможности завоевать сразу три чемпионских пояса Ломаченко придется принять серьезный вызов.

Усик готовится к завершающему этапу карьеры

В отличие от Ломаченко, Усик, по оценке Красюка, уже имеет гораздо меньше поводов что-то доказывать в профессиональном боксе. Украинец достиг вершин в супертяжелом весе и закрепил за собой статус одного из самых успешных боксеров своего поколения.

Теперь в центре внимания – завершающий этап карьеры Усика, который его команда называет "последним танцем".