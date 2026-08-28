"Може перемогти одним ударом": Красюк пояснив, чому Усику не варто битися з Вайлдером

Олександр Красюк, експромоутер Олександра Усика, вважає, що український боксер не битиметься з Деонтеєм Вайлдером у своєму прощальному поєдинку. Функціонер також застеріг Усика від зустрічі з Вайлдером та назвав американця небезпечним суперником.

У коментарі Boxing King Media промоутер заявив, що Вайлдер небезпечніший опонент за Ріко Верховена, якого Усик з труднощами переміг наприкінці травня цього року.

Красюк прокоментував бій Усик – Вайлдер

Красюк поставив під сумнів мотивацію Усика, а також переконаний, що бій з Вайлдером не згенерує великий гонорар.

По-перше, я не думаю, що він буде битися з Вайлдером. По-друге, якщо він буде битися з Вайлдером, я думаю, що це буде небезпечний бій для Усика. Ще небезпечніший, ніж проти Ріко. І я скажу вам чому. Чи є в Усика мотивація? Гроші? У цьому бою немає грошей,

– сказав гендиректора K2 Promotions.

Колишній промоутер Усика також переконаний, що бій "не врятує", якщо його організовуватиме компанія Zuffa Boxing.

"Zuffa – бізнесмени. Вони не люди з боксу. Вони роблять бізнес. Вони роблять корпоративний бізнес. Тож, чим менше вони платять, тим більше заробляють. Це добре для їхніх акціонерів. Тож вони не ставляться до цього так, як ми звикли. Чи заплатили б вони так, як Його Високоповажність робив у минулому? Я так не думаю. Тож на кону не буде значних або надзвичайних грошей", – пояснив Красюк.

Він зазначив, що Усик має що втрачати в порівнянні з Вайлдером, найкращі часи якого в боксі далеко позаду.

​​У Вайлдера є удар. Дивний удар, який вилітає ніби з кишені – його навіть не бачиш. Пам’ятаєш, у трьох боях Тайсон Ф’юрі страждав від тих надзвичайно швидких ударів,

– додав промоутер.

Хоча Красюк і визнає перевагу Усика, проте вважає, що Вайлдер може виграти бій всього лиш одним ударом.

"У бою з цим хлопцем ти можеш програти в одну мить. Навіщо ти ризикуєш заради цього? До чого ти прагнеш? Як ти виправдаєш такий ризик заради 3-5 мільйонів доларів? Якщо для тебе ці гроші варті того, щоб піти на такий ризик, тоді окей. Але його спадщина ніколи не буде такою ж. Тому він повинен подумати двічі", – резюмував він.

Що відомо про поєдинок Усик – Вайлдер

Про бій між Усиком і Вайлдером вперше заговорили ще наприкінці 2025 року. Тоді команди спортсменів нібито вели серйозні переговори, але так і не домовилися про поєдинок.

Як наслідок американець вирішив битися проти Дерека Чісори, якого переміг у квітні, тоді як Усик зустрівся з Верховеном.

Влітку представники боксерів повернулися до спроби організувати протистояння, а радник українця, Сергій Лапін, назвав Вайлдера найреалістичнішим суперником.

Сам Усик розповів, що має два варіанти на наступний поєдинок. Згодом Лапін у коментарі 24 Каналу не виключив, що Олександр проведе реванш з Ріко Верховеном.