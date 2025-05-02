Поєдинок завершився важкою перемогою Юбенка-молодшого. Батько боксера оцінив стан здоров'я сина після бою, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Читайте також Британська рубка: Юбенк-молодший у пекельній битві здолав Бенна – відео

Що сказав Юбенк-старший

Кріс Юбенк-старший заявив, що його син гордий та не буде скаржитись. Проте він дуже погано себе почував після бою проти Конора Бенна, а його обличчя нагадувало футбольний м'яч.

Він не знає, але він знаходився на межі життя та смерті у лікарні після поєдинку.

Йому на це все одно, але я не хочу ще раз бачити свою дитину у такому стані. Він був у критичному стані,

– сказав Юбенк-старший.

Нагадаємо, що бій між Крісом Юбенком-молодшим та Конором Бенном тривав усі заявлені 12 раундів. Юбенк-молодший переміг Бенна одноголосним рішенням суддів.