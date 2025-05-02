Поединок завершился тяжелой победой Юбенка-младшего. Отец боксера оценил состояние здоровья сына после боя, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что сказал Юбэнк-старший

Крис Юбенк-старший заявил, что его сын гордый и не будет жаловаться. Однако он очень плохо себя чувствовал после боя против Конора Бенна, а его лицо напоминало футбольный мяч.

Он не знает, но он находился на грани жизни и смерти в больнице после поединка.

Ему на это все равно, но я не хочу еще раз видеть своего ребенка в таком состоянии. Он был в критическом состоянии,

– сказал Юбенк-старший.

Напомним, что бой между Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном продолжался все заявленные 12 раундов. Юбенк-младший победил Бенна единогласным решением судей.