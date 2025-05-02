"На межі життя та смерті": батько Юбенка-молодшого розповів про стан сина після бою із Бенном
- Кріс Юбенк-молодший переміг Конора Бенна в бою, який тривав усі 12 раундів, в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур".
- Після бою його батько, Кріс Юбенк-старший, заявив, що син був у критичному стані в лікарні, але не хоче, щоб він знову опинився в такому стані.
Нещодавно Кріс Юбенк-молодший бився проти Конора Бенна. Пекельна битва відбулась в межах вечора боксу у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур".
Поєдинок завершився важкою перемогою Юбенка-молодшого. Батько боксера оцінив стан здоров'я сина після бою, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
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Що сказав Юбенк-старший
Кріс Юбенк-старший заявив, що його син гордий та не буде скаржитись. Проте він дуже погано себе почував після бою проти Конора Бенна, а його обличчя нагадувало футбольний м'яч.
Він не знає, але він знаходився на межі життя та смерті у лікарні після поєдинку.
Йому на це все одно, але я не хочу ще раз бачити свою дитину у такому стані. Він був у критичному стані,
– сказав Юбенк-старший.
Нагадаємо, що бій між Крісом Юбенком-молодшим та Конором Бенном тривав усі заявлені 12 раундів. Юбенк-молодший переміг Бенна одноголосним рішенням суддів.