Потім український чемпіон зустрівся з легендарним Кріштіану Роналду на базі Аль-Насра. Спортсмени тепло поспілкувались та зробили спільні фотографії, повідомляє 24 канал.

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Зустріч двох легенд спорту

Легендарний португалець на своїй сторінці в інстаграмі опублікував світлини із зустрічі з українським чемпіоном. Кріштіану Роналду звернувся до Олександра Усика.

Радий знову бачити тебе, чемпіоне,

– написав Роналду.



Роналду зустрівся з Усиком / Фото з інстаграму португальця

Також Олександр Усик не залишив Кріштіану Роналду без презенту. Король хевівейту подарував великому португальцю футболку житомирського Полісся зі своїм підписом.

Усик підписав Роналду футболку Полісся / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Олександр Усик має чинний контракт з житомирським Поліссям. Український чемпіон навіть зіграв за "вовків" у товариській грі та мріє з'явитись на полі у матчі проти київського Динамо.

Кріштіану Роналду успішно виступає в Аль-Насрі. Легендарний португальський нападник забиває майже у кожній грі та впевнено крокує до омріяної позначки у 1000 забитих м'ячів.