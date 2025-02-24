Затем украинский чемпион встретился с легендарным Криштиану Роналду на базе Аль-Насра. Спортсмены тепло пообщались и сделали совместные фотографии, сообщает 24 канал.

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Встреча двух легенд спорта

Легендарный португалец на своей странице в инстаграме опубликовал фотографии со встречи с украинским чемпионом. Криштиану Роналду обратился к Александру Усику.

Рад снова видеть тебя, чемпион,

– написал Роналду.



Роналду встретился с Усиком / Фото из инстаграма португальца

Также Александр Усик не оставил Криштиану Роналду без презента. Король хевивейта подарил великому португальцу футболку житомирского Полесья со своей подписью.

Усик подписал Роналду футболку Полесья / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что Александр Усик имеет действующий контракт с житомирским Полесьем. Украинский чемпион даже сыграл за "волков" в товарищеской игре и мечтает появиться на поле в матче против киевского Динамо.

Криштиану Роналду успешно выступает в Аль-Насри. Легендарный португальский нападающий забивает почти в каждой игре и уверенно шагает к заветной отметке в 1000 забитых мячей.