Роналду звернувся до Усика: що сказав легендарний португалець
- Кріштіану Роналду зустрівся з Олександром Усиком на базі Аль-Насра, і спортсмени зробили спільні фотографії.
- Усик подарував Роналду футболку житомирського Полісся зі своїм підписом, а португалець висловив радість від зустрічі з українським чемпіоном.
Минулими вихідними відбувся грандіозний вечір боксу у Саудівській Аравії. На спортивне шоу в Ер-Ріяді, яке організував Туркі Аль аш-Шейх, завітав Олександр Усик.
Потім український чемпіон зустрівся з легендарним Кріштіану Роналду на базі Аль-Насра. Спортсмени тепло поспілкувались та зробили спільні фотографії, повідомляє 24 канал.
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Зустріч двох легенд спорту
Легендарний португалець на своїй сторінці в інстаграмі опублікував світлини із зустрічі з українським чемпіоном. Кріштіану Роналду звернувся до Олександра Усика.
Радий знову бачити тебе, чемпіоне,
– написав Роналду.
Роналду зустрівся з Усиком / Фото з інстаграму португальця
Також Олександр Усик не залишив Кріштіану Роналду без презенту. Король хевівейту подарував великому португальцю футболку житомирського Полісся зі своїм підписом.
Нагадаємо, що Олександр Усик має чинний контракт з житомирським Поліссям. Український чемпіон навіть зіграв за "вовків" у товариській грі та мріє з'явитись на полі у матчі проти київського Динамо.
Кріштіану Роналду успішно виступає в Аль-Насрі. Легендарний португальський нападник забиває майже у кожній грі та впевнено крокує до омріяної позначки у 1000 забитих м'ячів.