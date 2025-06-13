Туркі оригінально запросив боксерів до андеркарду мегафайту Кроуфорд – Альварес

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх розповів, кого із боксерів хотів би побачити в андеркаді бою Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда. Вечір боксу відбудеться 13 вересня 2025 року у Лас-Вегасі (США).

Туркі Аль-аш Шейх висловив своє бажання через соцмережу Х. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг виклав список бажаних учасників андеркарду Кроуфорд – Альварес публічно через соцмережі, повідомляє 24 Канал.

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Кроуфорд – Альварес: бажані учасники андеркарду від Туркі

Туркі хоче побачити у рамках вечора боксу у Лас-Вегасі молодих боксерів, які голодні до перемог. Туркі Аль-аш Шейх додав, що його пропозиція точно зацікавить боксерів, які точно знають, як його знайти.

Для такої події я хочу зібрати андеркард із молодих, голодних до перемог бійців. Ось кілька імен, яких я сподіваюся побачити в бою в Лас-Вегасі 13 вересня. Якщо ви зацікавлені – ви і ваші команди знаєте, як мене знайти,

– написав Туркі Аль-аш Шейх.

У списку запрошених боксерів є наступні імена: Крістіан Мбіллі, Мохаммед Алакель, Рейто Цуцумі, Джастін Вілорія, Еміліано Альварадо, Джамар Теллі, Абдулла Мейсона та Нішант Дев.

Відзначимо, що Вірджил Ортіс заявляв, що наступний бій стане прощальним для Теренса Кроуфорда. Хоча сам "Мисливець" заінтригував усіх своїм майбутнім. Для непереможного американського боксера найближчий двобій стане 42-м на профі-рингу, у попередніх усіх зустрічах Теренс здобував перемоги (31 – нокаутом).

Натомість Альварес проведе свій 68-й поєдинок у професіоналах. У попередніх боях Канело оформив 63 звитяги (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових. На кону головного вечора боксу у Лас-Вегасі 13 вересня стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.