Кроуфорд – Альварес: стало відомо, яка арена прийме вогняний мегафайт
- Бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року на "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі.
- Поєдинок стане першою бойовою подією на цій арені з моменту її відкриття у 2020 році, а в прямому ефірі його покаже Netflix.
- Кроуфорд має 41 перемогу, а Альварес 63 перемоги у своїх кар'єрах.
Вже 13 вересня 2025 року Сауль Альварес проведе бій проти Теренса Кроуфорда. Лише зараз стало відомо, на якому стадіоні відбудеться легендарна битва.
Раніше стало відомо, що поєдинок між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом відбудеться в американському Лас-Вегасі. Тепер вже визначилась арена для вечора боксу, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.
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Кроуфорд – Канело: де відбудеться бій
Бій Кроуфорд – Канело прийме "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі, яка вміщує 65 тисяч футбольних фанів. Місткість може збільшуватись до 72-х тисяч глядачів під час концертів.
Цей двобій стане першою такою подією (із бойових видів спорту), яка відбудеться із моменту відкриття стадіону (2020-го року). Саме ця арена приймала Золотий кубок КОНКАКАФ 2021.
Довідка. Бій Кроуфорд – Канело покаже у прямому ефірі Netflix. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
Наразі невідомі поєдинки, які відбудуться в андеркарді вечора боксу Кроуфорд – Альварес. Туркі Аль-аш Шейх оригінально запросив боксерів.
- Для Кроуфорда наступний бій стане 42-м у професіоналах. У попередніх боях здобув усі перемоги (31 – нокаутом). На початку серпня минулого року "Мисливець" востаннє виходив у ринг, у якому переміг узбека Ісраїла Мадрімова.
- Водночас Альварес проведе свій 68-й поєдинок. За спиною Канело 63 перемоги (39 – нокаутом), 2 поразки та стільки же мирових.