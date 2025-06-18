Кроуфорд – Альварес: стало відомо, яка арена прийме вогняний мегафайт

Вже 13 вересня 2025 року Сауль Альварес проведе бій проти Теренса Кроуфорда. Лише зараз стало відомо, на якому стадіоні відбудеться легендарна битва.

Раніше стало відомо, що поєдинок між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом відбудеться в американському Лас-Вегасі. Тепер вже визначилась арена для вечора боксу, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

До теми Відомий тренер розповів, у чому відмінність між Альваресом і Кроуфордом

Кроуфорд – Канело: де відбудеться бій

Бій Кроуфорд – Канело прийме "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі, яка вміщує 65 тисяч футбольних фанів. Місткість може збільшуватись до 72-х тисяч глядачів під час концертів.

Цей двобій стане першою такою подією (із бойових видів спорту), яка відбудеться із моменту відкриття стадіону (2020-го року). Саме ця арена приймала Золотий кубок КОНКАКАФ 2021.

Довідка. Бій Кроуфорд – Канело покаже у прямому ефірі Netflix. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Наразі невідомі поєдинки, які відбудуться в андеркарді вечора боксу Кроуфорд – Альварес. Туркі Аль-аш Шейх оригінально запросив боксерів.