Кроуфорд розповів, що відіграє важливу роль у пекельному бою проти Альвареса

Цього року фанати боксу зможуть побачити чимало грандіозних поєдинків. В одному з них зірковий Сауль Альварес зустрінеться з потужним Теренсом Кроуфордом.

Пекельне протистояння року між Канело та "Мисливцем" бурхливо обговорюють у боксерській спільноті. Зокрема, Кроуфорд висловився щодо майбутнього бою проти Альвареса, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Кроуфорд про бій з Альваресом

Теренс Кроуфорд розповів, що його удари, а саме їх сила, можуть створити великі проблеми для Сауля Альвареса. Американець також наголосив, що не знає,чи мексиканець завдасть удару, який йому доведеться витримати.

Зі слів Кроуфорда, ось саме чому вони б'ються, щоб дізнатись, хто витримає удар. Адже Альваресу теж потрібно буде витримувати удари від "Мисливця".

Я знаю, багато хто каже: О, ну він витримав удари Геннадія Головкіна, він витримав Дмитра Бівола, всі ці удари, всі ці бійці і все таке. Але я вірю в себе, я вірю у свою ударну силу та вірю, що правильний удар у правильний момент може завдати великої шкоди,

– сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться у Лас-Вегасі. Зіркові боксери зустрінуться у рингу 13 вересня 2025 року, а на кону стоятиме звання асболютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Раніше з'явились імена потенційних суперників Сауля Альвареса після поєдинку проти Теренса Кроуфорда.