Колишній абсолютний чемпіон світу прокоментував скандал із титулом WBC

Теренс Кроуфорд у вересні здолав Сауля Альвареса та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Проте нещодавно американський боксер втратив титул WBC, а разом із ним статуса абсолюта.

"Мисливець" висловився про ситуацію щодо чемпіонського титулу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку Кроуфорда у соціальній мережі Х.

Як Кроуфорд прокоментував втрату титулу WBC?

Американський боксер наголосив, що чемпіонський титул це лише трофей, який не робить його відомий та не зробить за нього його спадщину. А також він не змінить того, що відбулося у ринзі.

Історія є, а рекорд викарбовано на камені. Я і є пояс, бійці створюють історію. Мені не потрібно тримати щось на полиці для того, щоб довести самому собі, хто я є насправді,

– висловився Кроуфорд.

Нагадаємо, що Кроуфорд бився проти Альвареса у вересні 2025 року. Американець переміг мексиканця одноголосним рішенням суддів.

Чому Кроуфорда позбавили титулу WBC?

Як повідомляє The Ring, причиною, чому Кроуфорд втратив чемпіонський пояс стали несплачені комісійні американським боксером.

WBC вже швидко знайшла претендентів на титул. У ринзі за вакантний пояс Хамза Шираз зустрінеться з Крістіаном Мбіллі.

Чи буде реванш з Альваресом?