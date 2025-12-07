Бывший абсолютный чемпион мира прокомментировал скандал с титулом WBC

Теренс Кроуфорд в сентябре одолел Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Однако недавно американский боксер потерял титул WBC, а вместе с ним статуса абсолюта.

"Охотник" высказался о ситуации относительно чемпионского титула. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу Кроуфорда в социальной сети Х.

Как Кроуфорд прокомментировал потерю титула WBC?

Американский боксер отметил, что чемпионский титул это лишь трофей, который не делает его известным и не сделает за него его наследие. А также он не изменит того, что произошло в ринге.

История есть, а рекорд высечен на камне. Я и есть пояс, бойцы создают историю. Мне не нужно держать что-то на полке для того, чтобы доказать самому себе, кто я есть на самом деле,

– высказался Кроуфорд.

Напомним, что Кроуфорд дрался против Альвареса в сентябре 2025 года. Американец победил мексиканца единогласным решением судей.

Почему Кроуфорда лишили титула WBC?

Как сообщает The Ring, причиной, почему Кроуфорд потерял чемпионский пояс стали неуплаченные комиссионные американским боксером.

WBC уже быстро нашла претендентов на титул. В ринге за вакантный пояс Хамза Шираз встретится с Кристианом Мбилли.

Будет ли реванш с Альваресом?