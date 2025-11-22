Альварес недавно рассказал о своих планах на следующий поединок. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Экс-чемпион мира дал совет Кроуфорду после исторической победы над Канело

Состоится ли реванш Альварес – Кроуфорд?

Канело, который уступил "Охотнику", рассказал, состоится ли реванш между боксерами в будущем. Он заявил, что ведет переговоры относительно второго поединка с американским боксером.

Альварес не признает поражение в первом поединке. По его мнению, он проиграл из-за усталости в конце поединка.

Напомним, что бой Альварес – Кроуфорд длился все 12 раундов. Поединок завершился победой американца единогласным решением судей.

Ранее Роберт Гарсия в интервью Boxing Scene рассказал, как завершится возможный реванш Альварес – Кроуфорд. По его мнению, результат поединка не будет отличаться от предыдущего.

Что известно об Альваресе и Кроуфорде?