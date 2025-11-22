Альварес недавно рассказал о своих планах на следующий поединок. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Читайте также Экс-чемпион мира дал совет Кроуфорду после исторической победы над Канело
Состоится ли реванш Альварес – Кроуфорд?
Канело, который уступил "Охотнику", рассказал, состоится ли реванш между боксерами в будущем. Он заявил, что ведет переговоры относительно второго поединка с американским боксером.
Альварес не признает поражение в первом поединке. По его мнению, он проиграл из-за усталости в конце поединка.
Напомним, что бой Альварес – Кроуфорд длился все 12 раундов. Поединок завершился победой американца единогласным решением судей.
Ранее Роберт Гарсия в интервью Boxing Scene рассказал, как завершится возможный реванш Альварес – Кроуфорд. По его мнению, результат поединка не будет отличаться от предыдущего.
Что известно об Альваресе и Кроуфорде?
Теренс Кроуфорд согласился на бой с Джейком Полом. Однако в последний момент было решено, что блогер будет драться против Энтони Джошуа.
Сауль Альварес имеет еще два поединка по контракту с Riyadh Season. Поэтому бой против Кроуфорда может состояться в рамках соглашения мексиканца с организацией.
Канело вернется на ринг не раньше второго квартала 2026 года. Поскольку, он в октябре этого года перенес операцию на локтевом суставе.