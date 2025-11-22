Альварес нещодавно розповів про свої плани на наступний поєдинок. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Чи відбудеться реванш Альварес – Кроуфорд?

Канело, який поступився "Мисливцю", розповів, чи відбудеться реванш між боксерами у майбутньому. Він заявив, що веде перемовини стосовно другого поєдинку з американським боксером.

Альварес не визнає поразку у першому поєдинку. На його думку, він програв через втому наприкінці поєдинку.

Нагадаємо, що бій Альварес – Кроуфорд тривав усі 12 раундів. Поєдинок завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Раніше Роберт Гарсія в інтерв'ю Boxing Scene розповів, як завершиться можливий реванш Альварес – Кроуфорд. На його думку, результат поєдинку не буде відрізнятися від попереднього.

Що відомо про Альвареса та Кроуфорда?