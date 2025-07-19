Лапін у надважкому бою вигриз перемогу на "Вемблі"
- Даніель Лапін переміг Льюїса Едмондсона за рішенням суддів з рахунком 95-95 та 96-94 (двічі), захистивши свої пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.
- Ця перемога стала 12-ю поспіль для Лапіна на професійному рингу, з яких 4 були здобуті нокаутом.
- Суперником Лапіна в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа був британець Льюїс Едмондсон, їхній бій тривав 10 раундів.
У суботу, 19 липня, відбувається грандіозний вечір боксу у Лондоні. Свій бій у рамках андеркарду реваншу Усик – Дюбуа провів Даніель Лапін.
Суперником українського боксера став британець Льюїс Едмондсон. Їх битва відбулась четвертим заходом в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, інформує 24 Канал.
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Як закінчився бій Лапін – Едмондсон?
Боксери показали доволі рівний бій, пройшовши усю дистанцію у вигляді 10 раундів. Лапін та Едмондсон почергово вибухали у ринзі.
Декілька разів Льюїс "брудно" пробивав по Даніелю. Одного разу Лапін ледь не вилетів за межі рингу, затримавшись на канатах.
Переможця бою визначали судді: нічия 95-95 та 96-94 (двічі) на користь українця. Джуе складна перемога для нашого боксера. Даніель Лапін успішно захистив свої пояси за версіями IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.
Відео оголошення результатів бою Лапін – Едмондсон
Ця перемога стала для Лапіна 12-ю поспіль на профі-рингу (4 – нокаутом).
Попереду останній бій андеркарду, у якому Лоуренс Околі поб'ється проти Кевіна Лерена.
Відзначимо, що Владислав Сіренко сенсаційно програв Соломону Дакресу 19 липня.