Лапін у надважкому бою вигриз перемогу на "Вемблі"

У суботу, 19 липня, відбувається грандіозний вечір боксу у Лондоні. Свій бій у рамках андеркарду реваншу Усик – Дюбуа провів Даніель Лапін.

Суперником українського боксера став британець Льюїс Едмондсон. Їх битва відбулась четвертим заходом в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, інформує 24 Канал.

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Як закінчився бій Лапін – Едмондсон?

Боксери показали доволі рівний бій, пройшовши усю дистанцію у вигляді 10 раундів. Лапін та Едмондсон почергово вибухали у ринзі.

Декілька разів Льюїс "брудно" пробивав по Даніелю. Одного разу Лапін ледь не вилетів за межі рингу, затримавшись на канатах.

Переможця бою визначали судді: нічия 95-95 та 96-94 (двічі) на користь українця. Джуе складна перемога для нашого боксера. Даніель Лапін успішно захистив свої пояси за версіями IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

Відео оголошення результатів бою Лапін – Едмондсон

Ця перемога стала для Лапіна 12-ю поспіль на профі-рингу (4 – нокаутом).

Попереду останній бій андеркарду, у якому Лоуренс Околі поб'ється проти Кевіна Лерена.

Відзначимо, що Владислав Сіренко сенсаційно програв Соломону Дакресу 19 липня.