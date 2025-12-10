"Усьому свій час": директор команди Усика заінтригував майбутнім боксера
- Сергій Лапін повідомив, що команда Усика активно працює над його майбутнім, і публіка побачить боксера у ринзі у 2026 році.
- Усик хоче битися з Деонтеєм Вайлдером, оскільки вважає його одним із найкращих супертяжів останніх десяти років.
У боксерському світі активно обговорюють особистість Олександра Усика. Сергій Лапін висловився про майбутнє українського боксера.
Директор команди Усика заявив, що боксерська спільнота скоро дізнається цікаві новини про майбутнє українця. Про це повідмоляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.
Що сказав Лапін про майбутнє Усика?
Лапін повідомив, що команда активно працює над майбутнім Усика. Він зазначив, що публіка побачить українського боксера у ринзі у наступному році.
Думаю, менеджер Егіс Клімас скоро поділиться з вами чимось цікавим. Я скажу так: у 2026 році ми знову побачимо Усика в ринзі. Усьому свій час,
– сказав Лапін.
Нагадаємо, що раніше Усик назвав наступного суперника у кар'єрі. Український боксер хоче битися з Деонтеєм Вайлдером.
Чому Усик хоче битися проти Вайлдера?
Український боксер в інтерв'ю Sky Sports розповів про те, чому хоче побитися з Вайлдером.
"Мені цікавий цей поєдинок, тому що Деонтей був чемпіоном світу, це відомий, популярний і сильний хлопець. Я вважаю, що Вайлдер входить у топ найкращих супертяжів за останні десять років", – пояснив боксер.
Що відомо про наступний поєдинок Усика?
За інформацією ЗМІ, бій між Усиком і Вайлдером може відбутися взимку – навесні 2026 року. Серед потенційних місць проведення поєдинку – Саудівська Аравія та Сполучені Штати Америки.
Відзначимо, що Вайлдер також висловився про бій з Усиком. Американський боксер заявив, що може перемогти українського чемпіона завядки удару з правої руки.
Також на кону поєдинку Усик – Вайлдер стоятиме титул WBC. Про це попросив український боксер, щоб не чекати обо'язкових претендентів.