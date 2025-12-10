"Усьому свій час": директор команди Усика заінтригував майбутнім боксера

У боксерському світі активно обговорюють особистість Олександра Усика. Сергій Лапін висловився про майбутнє українського боксера.

Директор команди Усика заявив, що боксерська спільнота скоро дізнається цікаві новини про майбутнє українця. Про це повідмоляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Читайте також Президент WBC назвав кращого боксера за Усика

Що сказав Лапін про майбутнє Усика?

Лапін повідомив, що команда активно працює над майбутнім Усика. Він зазначив, що публіка побачить українського боксера у ринзі у наступному році.

Думаю, менеджер Егіс Клімас скоро поділиться з вами чимось цікавим. Я скажу так: у 2026 році ми знову побачимо Усика в ринзі. Усьому свій час,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що раніше Усик назвав наступного суперника у кар'єрі. Український боксер хоче битися з Деонтеєм Вайлдером.

Чому Усик хоче битися проти Вайлдера?

Український боксер в інтерв'ю Sky Sports розповів про те, чому хоче побитися з Вайлдером.

"Мені цікавий цей поєдинок, тому що Деонтей був чемпіоном світу, це відомий, популярний і сильний хлопець. Я вважаю, що Вайлдер входить у топ найкращих супертяжів за останні десять років", – пояснив боксер.

Що відомо про наступний поєдинок Усика?