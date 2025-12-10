"Всему свое время": директор команды Усика заинтриговал будущим боксера

В боксерском мире активно обсуждают личность Александра Усика. Сергей Лапин высказался о будущем украинского боксера.

Директор команды Усика заявил, что боксерское сообщество скоро узнает интересные новости о будущем украинца. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

Читайте также Президент WBC назвал лучшего боксера, чем Усик

Что сказал Лапин о будущем Усика?

Лапин сообщил, что команда активно работает над будущим Усика. Он отметил, что публика увидит украинского боксера в ринге в следующем году.

Думаю, менеджер Эгис Климас скоро поделится с вами чем-то интересным. Я скажу так: в 2026 году мы снова увидим Усика в ринге. Всему свое время,

– сказал Лапин.

Напомним, что ранее Усик назвал следующего соперника в карьере. Украинский боксер хочет драться с Деонтеем Уайлдером.

Почему Усик хочет драться против Уайлдера?

Украинский боксер в интервью Sky Sports рассказал о том, почему хочет подраться с Уайлдером.

"Мне интересен этот поединок, потому что Деонтей был чемпионом мира, это известный, популярный и сильный парень. Я считаю, что Уайлдер входит в топ лучших супертяжей за последние десять лет", – объяснил боксер.

Что известно о следующем поединке Усика?